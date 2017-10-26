Yangın, Afet ve Acil Durumlara karşı ‘En Emniyetli’ Fuar

Fire&Rescue Fuarı (22. Uluslararası Yangın, Acil Durum, Arama-Kurtarma Fuarı)

Fuar Tanımı: Yangın ile ilgili elektronik sistemlerin tamamının yanı sıra, söndürücü ve engelleyici sistemleri de bulabileceğiniz Türkiye’nin en büyük yangın, acil durum, arama-kurtarma ve afet fuarı.
Fuar hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız

Kimler Katılıyor: Her türlü Yangın Söndürücü Ürün ve Araç Üreticileri, Acil Durum ve Arama-Kurtarma sektör firmaları, İtfaiyeler, AFAD, Eğitim ve Danışmanlık Kurumları vb.
2017 katılımcı listesini görmek için tıklayınız

Ziyaret Gün ve Saatleri / Fuar Alanı Ulaşım: 11-14 Ekim 2018 – 10:00/18:00 – İstanbul Fuar Merkezi (İFM)- 9. Hol Atatürk Havalimanı Kavşağı
Ulaşım ile ilgili detay bilgi için tıklayınız

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