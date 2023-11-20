Uluslararası Fuarlar, Konferanslar, B2B Etkinlikler - Marmara Fuar

1999’da faaliyetine başlamış olup fuarcılık sektöründe 25. yılını kutlamaya hazırlanan ve faaliyet gösterdiği süre boyunca sektörlerinin en büyük fuarlarını düzenleyen Marmara Tanıtım Fuarcılık, kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği tüm fuarlarda olduğu gibi Güvenlik ve Teknoloji alanındaki sektörleri 2024’te yine buluşturuyor.

Güvenlik, Ülke Güvenliği, Siber Güvenlik, Yangın Güvenliği, Akıllı Binalar sektörlerini kapsayan Uluslararası ISAF Fuarı’nı 28. kez,

Akıllı Şehirler, Binalar, Ulaşım, Yönetim ve Akıllı Yaşam sektörlerimi kapsayan Uluslararası SMARTEX Fuarı’nı 13. kez,

İletişim, Mobil İletişim, Bilgi Teknolojileri, Bilişim, Yazılım, Tüketici Elektroniği, Oyun, Yeni Teknolojiler sektörlerini kapsayan Uluslararası MOBİSAD-IMEX Fuarı’nı 4. kez düzenlemekte olan

Marmara Fuarcılık, 2024 yılında etkinlik portföyüne yurtdışı fuarları da dahil ediyor…

Dünyanın en önemli teknoloji merkezlerinden olan Hong Kong’da Global Sources tarafından düzenlenen ve sektörlerinin dünyadaki en büyük fuarları

Tüketici Elektroniği, Elektronik Komponent Fuarı (İlkbahar) / 11-14 Nisan 2024

Mobil Elektronik, Güvenlik ve Akıllı Yaşam Fuarı (İlkbahar) / 18-21 Nisan 2024

Tüketici Elektroniği, Elektronik Komponent Fuarı (Sonbahar) / 11-14 Ekim 2024

Mobil Elektronik, Güvenlik ve Akıllı Yaşam Fuarı (Sonbahar) / 18-21 Ekim 2024

Birleşik Arap Emirlikleri başkenti ve en büyük Emirlik olan Abu Dhabi’de gerçekleşen ve bölgenin en önemli fuarı ISNR Uluslararası Güvenlik ve Ülke Güvenliği Fuarı / 21-23 Mayıs 2024

Marmara Fuarcılık, portföyüne eklenen ve alanlarında dünya markası olan ve sektörlerinin dev buluşmaları olan bu fuarlara her geçen gün yenisi de dahil edilerek büyümeye devam edecektir.

Marmara Fuarcılık fuar programını incelemek için tıklayınız.

Marmara Tanıtım Fuarcılık

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