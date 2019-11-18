Otel ve Restoran İşletmelerinde İSG

Yaşam şartlarımız nedeniyle her birimiz diğerlerinden farklı şeyler yaşayabiliyor. Yaşam koşullarımız, yaşadığımız alanlar, kullandığımız ve tükettiğimiz ürünler, malzemeler, gıda ürünleri gibi konularda farklı ekonomik ve sosyal statülerde farklı şartlarda yaşıyoruz. Ancak farklı standartlarda da olsa hepimizin kullandıkları şeyler aynı esasında.

Aşağı yukarı hepimiz bir kez bile olsa herhangi bir konaklama tesisini, bir şekilde restoran, kafe, çay bahçesi gibi yeme-içme amaçlı bir tesisi kullanmışızdır.

Ben işim gereği çok seyahat edenlerdenim. Konaklama tesisi ile ilgili yazmam söz konusu olunca daha önce seyahatler ile ilgili akıllı sistemler konusunda yazmış olduğum bir yazım aklıma geldi. Yazımı okurken aşağıdaki paragrafa rastladım.

“Seyahatlere başladığım ilk günden itibaren, seyahat organizasyonlarında en büyük zamanı konaklama tesisi seçmeye ayırdığımı fark ettim. Konaklama tesisi seçerken, neredeyse her kişinin yapacağı gibi, öncelikle tesisin konumuna baktım, şehir merkezinde ve hareketli yerleri tercih ettim. Elbette yine ilk sırada tesisin adı/markası yer alıyor. Konaklama esnasında otelin hizmetleri, temizliği, kalitesi, imkanları gibi herkesin dikkat ettiği konulara dikkat ettim. Ancak seyahatler yoğunlaştıkça ve arttıkça, seçtiğim tesislerin ana özelliklerinin tesisteki sistemler olduğunu ayırt etmeye başladım. En çok keyif aldığım tesisler her zaman teknolojiyi en etkin kullanan oteller oldu.”

Evet, gerçekten de tesisin teknolojik durumuna çok dikkat ediyorum. Ve gördüm ki, maalesef birçok insan gibi ben de tesisin İş Sağlığı Güvenliği ve Yangın, Acil Durum konusundaki hayati öneme sahip özelliklerine dikkat etmiyormuşum. Günlük hayatımızı düşündüğümüzde kaçımız bir tesise gittiğinde, yemek yediği yere girdiğinde, orada uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği prosedürlerine dikkat ediyor ki zaten..!

İş Sağlığı Güvenliği ile Yangın Acil Durum konuları sadece tesiste çalışanlar için değil, tesisi kullananlar için de düşünülüp planlanmalı. Sağlıkla ilgili en önemli sorunların ana kaynağı olan yiyecek-içecek ile ilgili bir tesisin İş Sağlığı Güvenliğine yaklaşımı aslında ne kadar önemlidir. Hepimiz bir restoranı tarif ederken “çok temiz, mutfağı temiz” gibi tabirler kullanıyoruz. Ancak tahmin ediyorum ki bu tabirleri kullanan kişilerin titiz olan çok az bir kısmı dışında neredeyse tamamına yakını mutfağı gezip görmemiştir.

Elbette ki mutfağın temizliğini incelesek bile yemekleri yapan kişinin, kişisel hijyenine ne kadar önem verdiğini bilemeyiz. Ancak evlerde ve birçok tesiste oluşan yangınların, oran olarak en önemli kaynaklarından olan mutfak yangınlarına karşı, ne kadar önlem alındığını bilmemizin hayati önem taşıdığını da kabullenmemiz gerekiyor. Bu söylediğimden “hepimiz her girdiğimiz restoranın önce mutfağına girip uzman gibi denetleyelim” demek istediğim gibi bir anlam çıkartılmamalı. Elbette inceleyemeyiz. Kaldı ki incelesek dahi ne olduğunu anlayamadığımız birçok detay olacaktır.

Bunun için ihtiyaç duyulan konu hepimizin görebileceği bir konumda yer alan ve tesisin uzmanlar tarafından incelenmiş rapor sonucu. Hayır, uzun raporlardan da söz etmiyorum, hiçbirimiz gidip de basitçe bir yemek yiyeceğimiz tesisin raporunu okuyup öyle karar veremeyiz.

Ben daha basit bir çözüm düşünüyorum. Hepimiz biliyoruz ki, konaklama veya yiyecek-içecek tesislerine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tesis özelliğini belirten belgeler veriliyor. Bu belgeler tesisi yıldız sayısı ile veya yiyecek-içecek sektöründe farklı klasmanlar ile tanımlıyor. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından da tesisler denetleniyor ve belgelendiriliyor.

Bu yazıyı yazmadan önce “bir restoran/lokanta açmak için ne yapılmalı?” ile ilgili yazıları okudum. Birçok gerekliliği yerine getirmek gerekiyor. Bunların en önemlileri elbette gıda satan bir tesis olarak hijyene dikkat edilmesi ve ortamın sağlıklı bir ortam olması. Bu kuralları okurken, kaç restoranın buna uygun açıldığını aklımdan geçirdim ve benim önerim çok mu ütopik diye düşünmeden edemedim.

Konaklama tesisi, yiyecek-içecek tesisi gibi neredeyse hepimizin kullandığı, kullanmak zorunda kaldığı bir tesisi açmak ve işletmek için İş Sağlığı Güvenliği ile Yangın Acil Durum konularını içeren ve düzenli denetlenen bir belge olabilir mi?

Bu belge her girenin görebileceği bir yerde asılı olabilir mi?

Ayrıca bu belgenin alınmasından sonra işletme tarafından güncel olarak düzenlemeler ve yenilikler yapılıyor, sistem elden geçiriliyor mu?

Bu sorular artırılarak devam edebilir.

Tüm okuyuculara konaklamalarında iyi istirahatler ve restoran keşiflerinde afiyetler dilerim.

Feridun Bayram

Genel Müdür

Marmara Tanıtım Fuarcılık