Ortağı ve yöneticisi olduğum Marmara Fuarcılık ve etkinliklerini takip eden herkesin bildiği gibi, kurulduğumuz günden bugüne “Güvenlik Fuarı” düzenliyoruz.

Ben içinde bulunduğum sektörü çok ilgi çekici buluyorum. Çünkü içinde bulunduğunuz sektörü tanımanın yanı sıra, hizmet alanınızı da çok iyi tanımanız gerekiyor. Yaptığınız işi en iyi şekilde yapmayı amaçlayan bir firmaysanız, hangi sektörün fuarını düzenliyorsanız o sektörü çok iyi tanımak zorundasınız. Zaten bu nedenle biz, ortağı bulunduğumuz firmayı bir kanalda geliştirmeye çalışıyor, meslektaşlarımızla sohbetlerimizde de hep bu konuyu dile getiriyoruz. Fuar katılımcısı pozisyonunda olan dostlarımıza ve katılımcılarımıza da hep bu yönde mesajlar veriyoruz. Birçok farklı kanalda hizmet veren bir fuar firması – eğer uluslararası bir firma veya yurtiçinde sektör lideri pozisyonunda değilse – sektörü tam özümseyemez. Hiçbir firma özümseyemediği bir konuda derinlemesine hizmet veremez, yaptığı fuarların sığ, temelsiz ve en küçük sarsıntıda dengeleri bozulacak fuarlar olmasını engelleyemez.

Marmara Fuarcılık ailesi olarak fuarını düzenlediğimiz Güvenlik sektöründe, geçirdiğimiz 17 yılda, sektör hakkında oldukça geniş bilgiye sahip olma şansını yakaladık. Ekip olarak güvenlik sektöründe faaliyet gösteren bazı firmalardan bile daha çok ürün inceleyebildik. Çok az sektör temsilcisinin görebileceği sayıda yurtdışı ve yurtiçi fuarları görme şansına sahip olduk.

17 yıldır yaptığımız çalışmalar neticesinde fuarını düzenlediğimiz güvenlik sektörünü tanıdık…

Yayınladığımız sektörel dergi ile sektörü bilgilendirdik…

E-bültenlerimiz ile güncel konularda bilgileri ilk aktaran olduk…

Dünyada değişen teknolojileri ilk paylaşan olduk…

Yıllardır güvenlik alanında sohbetler ettik…

Yazılar yazdık…

Konferanslara katıldık…

Güvenlik alanında ne varsa orada olduk…

Ancak bugüne kadar hiç “etkinlik güvenliği”, “fuar güvenliği” alanını birebir konuşmadığımızı, paylaşmadığımızı gözlemledim.

Aslında sektörümüz gereği en uzman olmamız gereken konu hakkında hiç paylaşım yapmadığımızı fark ettim. Ne kadar çok deneyime sahip olduğumuzu gözden geçirince, aslında bu konuda belki de bir etkinlik düzenleyip bu bilgileri diğer meslektaşlarımız ile birlikte, ilgililer ile paylaşmaya kadar giden aktiviteler yapmamız gerektiğini düşündüm. Ve bu konuda ilk fırsatta bir etkinlik düzenlemeye karar verdim.

Son yıllarda fuarlarımızı sadece İstanbul’da düzenliyoruz. Güvenlik hizmetimizi de kiracısı olduğumuz işletmeden oldukça profesyonel seviyede alıyoruz. Fuar öncesinde çok kısa bir toplantı ile planlar yapılıyor, hatta eğer bir önceki yıl görev alan ekip görev alıyorsa ve planda bir değişiklik olmamışsa çok kısa süreli bir toplantı yeterli oluyor.

Ancak, firmamızın İstanbul dışında düzenlediği bazı fuarlardan çok ilginç deneyimleri oluştu. Güvenlik hizmeti sabit olmayan, her kiralayan firmanın kendisinin güvenlik planı oluşturduğu fuar alanlarında ve hatta çadırda dahi fuar düzenlediğimizden dolayı, çok farklı risk analizleri ve planlar oluşturmak zorunda kaldık.

Güvenlik hizmetini vermese de bazı fuar alanları inşa edilirken güvenlik ile ilgili riskler iyi planlandığından çok fazla risk oluşturmayan alanlarken, bazıları ciddi risk taşıyan alanlardı. En büyük zorluk her zaman çalışan personel deneyimi oldu. Alan çalışılması çok kolay ya da zor bir alan da olsa, fuar güvenliği deneyimi olmayan personele fuar güvenliğini anlatmak zorunda kaldık.

Olağan hizmet anlayışında alıştığı risklere göre motive olmuş bir personele, fuar alanındaki en büyük risklerin olduğu zaman aralıkları ve durumları anlatmak zorunda kaldık. Oldu da fuar süresince personel değişimi olursa bu işlemlerin hepsini tekrarlamak zorunda kaldık.

Kendi alanımızda edindiğim deneyimle “Güvenlikte en doğru hizmetin, hizmet verdiği alanda uzmanlaşmış personel devamlılığı ile sağlanabileceğini” söyleyebilirim.

Fuarlardaki en büyük güvenlik sorunu stantlardaki malzemelerin güvenliğidir. Fuar süresince küçük çaplı sorunlar yaşanmakla birlikte en fazla titizlik gerektiren aşamalar hazırlık ve çıkış esnasıdır. Özellikle malzeme çıkışı esnasında güvenliği doğru şekilde sağlamak en zor olan kısmıdır. Bu özelliği ile fuarlar kalabalık etkinlikler ile benzer özellikler taşımaktadır. Bir konserde de en büyük sorun, kalabalığın alanı boşalttığı anlardır.

Benim en ilginç deneyimim, memleketim olan şehirde ilişkiler nedeniyle yapmak zorunda olduğum bir fuardı. Şehrin en sorunlu bölgesine yakın bir yerde düzenleyeceğimiz fuar açık alanda kurulacak çadırda gerçekleşecekti. Hem bölgenin riski, hem duvar yerine kesici bir aletle kolaylıkla kesilip içine girilebilecek çadırda gerçekleşmesi nedeniyle yorucu bir planlama yapmak zorundaydık. Buna paralel olarak, şehirde güvenlik hizmeti veren firmaların yok denecek seviyede olması işimizi iyiden iyiye zorlaştırıyordu. Sonuç olarak;

Çadırın içinde, çadır ile stantlar arasına stanttan bir duvar daha ördük. Her ne kadar güvenliği tam sağlayamazsa da önemli bir önlem oldu.

Alan içinde, fuar kapandığında içeride kilitli olacak ve asla dışarıya çıkamayacak güvenlik bulundurduk. Gece boyunca içeri ile dışarı arasında malzeme alışverişi olmadı.

İçeride bulunan güvenlik personelini birbirini tanımayan farklı gruplardan oluşturduk. Birkaç tanesi güvenlik hizmeti veren firmadan, birkaç tanesi büyük ölçekli bir firmanın kendine ait güvenlik personelinden, birkaçı da ailemin işlerinde çalışan personelden seçtik.

İçeride bulunan personel ile ayrı gruplar halinde toplantılar yaptık. Her bir grup diğer gruba karşı sıfır tolerans gösterecekti.

Dışarı personeli çok ilginç bir gruptu. Çadırın hemen dışında tur yapacak ilk grubumuz yine ilk grup gibi karma bir gruptu. Ağırlıklı olarak ailemizin yanında çalışan ekip vardı.

İkinci halkayı o bölgede bulunan riskli gruptan seçtik. Ağırlıklı olarak hırsızlık alanında ünlenmiş olan bu bölge insanları arasından en sözü geçen ve güvenilir olanları seçtik ve bu ekibe ikinci halkayı oluşturduk. Bu grupta ihtiyaç fazlası insan da vardı. Ayrıca kişileri seçerken birarada çalışmayı çok tercih etmeyen farklı ailelerden küçük gruplar oluşturmaya dikkat ettik ki her biri diğerini kontrol edebilsin. Bu grubun en önemli özelliği hırsızlık yapmaya niyet edecek herkesi tanımalarıydı.

En son halkayı, özel güvenlik hizmeti sağlayan firmadan temin ettik.

Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü’nden yazılı olarak talep ettiğimiz ekipler de gerek sabit gerekse de devriye olarak bize büyük yardımlarda bulundular.

Herhangi bir elektronik sistemin kullanılamadığı ve tamamı ile insan kaynaklı olarak oluşturduğumuz bu güvenlik planı sanırım fuarcılık literatürüne özel bir başlık olarak girebilecek seviyede bir güvenlik uygulaması oldu. Hatta etkinlik güvenliği alanında özel güvenlik hizmeti sağlayan firmaların da mutlaka arşivinde bulunması gereken bir uygulama oldu.

Günümüzde artık güvenlik hizmetleri de profesyonelleştiği için fuarlar daha keyifli ve sorunsuz gerçekleşiyor. Tüm meslektaşlarıma ve fuar katılımcılarına, konusunda uzman güvenlik personelleri ile güvenli, sorunsuz fuarlar dilerim.

Feridun Bayram

Genel Müdür

Marmara Tanıtım Fuarcılık