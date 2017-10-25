İnsan Sağlığı ve Hayatının ‘En Değerli’ Olduğu Fuar

Safety&Health Fuarı ( 7. Uluslararası İş Güvenliği ve İş Sağlığı Fuarı)

Fuar Tanımı: İş Sağlığı ve Güvenliği alanında faaliyet gösteren sektör firmaları, işveren, yönetici ve çalışanları, akademisyenleri ve öğrencileri ve diğer tüm paydaşları bir araya getiren organizasyon.

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Kimler Katılıyor: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş sağlığı ve güvenliği firmaları, Kişisel Koruyucu Donanım Firmaları, Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri, Danışmanlık Firmaları, Eğitim ve Danışmanlık Kurumları vb.

2016katılımcı listesini görmek için tıklayınız

Ziyaret Gün ve Saatleri / Fuar Alanı Ulaşım: 11-14 Ekim 2018 – 10:00/18:00 – İstanbul Fuar Merkezi (İFM)- 10. Hol Atatürk Havalimanı Kavşağı

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