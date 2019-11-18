KONUT GÜVENLİĞİ

Güvenlik çok ilginç bir alan…

Anlamını düşünmeden kullandığımız, alışılmış bir kelime olan güvenlik kelimesini düşününce güvenlik sektörünün gelişmesinin nedenini de görebiliyoruz.

İlk insandan itibaren insanlar kendilerini bir şeylere karşı korumaya alma ihtiyacı hissetmiştir. İlk aşamada bu koruma vahşi hayata karşı olmuştur. Vahşi hayvanlara karşı korunaklı yerler inşa etmiştir.

Doğaya üstün gelir gelmez insanların korunma ihtiyaçlarının nedeni de değişmiş. Doğaya hükmeden kendisine karşı kendisini koruma altına almaya başlamış. Geçmişte daha çok bölge hakimiyeti, toprak elde etme, güç elde etme, bölgesel kaynakları elde etme gibi daha geniş ölçekli olan insanın insana karşı saldırıları zaman geçtikçe iyice bireysele dönmeye başladı. Bireysel saldırıların geçmişte daha z olduğunu dile getirmiyorum, geçmişte bireysel olan bugünkünden fazla olabilir. Ancak güvenlik ihtiyacı zaman geçtikçe daha genelden daha özele doğru kayıyor.

Bugün özellikle büyükşehirlerin birçoğunda gece tenha bir sokakta ayrı yönlerden birbirlerine doğru yürüyen iki kişi düşünün, kesinlikle her ikisi de tedirgin oluyor.

Türkiye’de son zamanlarda hepimizin sohbetlerimizde konuştuğu konular arasında istisnasız, gayrimenkul yer alıyor. Ya yaşayacağımız yerin seçimi ye da mevcut bir projenin ilk satış aşamasında yer satın alıp yatırım geliri elde etme. Bu konuları konuşmayan yoktur. Hem de sadece büyükşehirlerde değil ülkenin her köşesinde.

Peki, bu konutları seçerken nelere dikkat ediyoruz? Konum, yapı firması, konutun teknik özellikleri ilk sıralarda geliyor değil mi? Evet yatırım olarak düşününce ilk sırada bunlar var. Ancak eğer yaşayacağımız yeri seçiyorsak bunlara ek olarak neredeyse eşit olan diğer şartlar da ön plana çıkıyor. Tesisler, güvenlik, çevre düzenleme/yeşil alan.

Yaşadığımız alanın güvenli olması.

Dünyada birçok yer vardır, gittiğimizde şaşırırız. Çünkü “insanlar kapıları açık yaşıyorlar”. Türkiye içinde böyle birçok yer biliyorum. Hepimiz buna çok özeniyoruz, değil mi?

Büyükşehirlerde ve şehirlerde bu türde bir şansı da maalesef ancak güvenliği sağlanmış yaşam alanlarında elde edebiliyoruz.

Sosyolojik açıdan ele alınca bu durum elbette çok sevimli bir durum değil.

Sektörel ve teknik olarak baktığımızda ise bize sektörün ne yönde yol aldığı hakkında net bir görüntü sunan bir durum. Gelişen teknoloji insan yaşamını birçok açıdan kolaylaştırıyor. İnsan bu teknolojileri kullandıkça hep bir adım ötesini talep ediyor, hayal ediyor. Hayal ve talebi takiben de bu ürünler hayatımıza giriyor.

Bazı sohbetlerimizde yeni ürünler, sektörün nereye kayacağı gibi konuları uzun uzun konuşuyoruz. O sohbetlerde de dile getirdiğim basit tarifi yapacağım. “Siz kendiniz, kendi konforunuz açısından ne istiyorsanız, neyi hayal ediyorsanız, bunun genel bir durum olduğunu bilin.”

Evet, konuyu bu kadar basit ele alınca yatırımcının yatırımını nereye yapması gerektiğinin cevabı da ortaya çıkıyor. Eğer ben güvenlik alanında bir firmayı yönetiyor olsaydım, yönümü insan yaşantısına daha fazla konfor katan ürünlere dönerdim.

Feridun Bayram

Genel Müdür

Marmara Tanıtım Fuarcılık