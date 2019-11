“GÜVENLİKTE ENTEGRASYON”

Yıllardır güvenlik sektörünün her kesimi ile bir araya gelme, sohbetler etme, fikir alışverişinde bulunma ve bilgi paylaşma şansını buldum. Her ne kadar bir güvenlik sistemini teknik olarak bir güvenlik firmasının temsilcisi olarak bilemesem de sektördeki gelişmeleri yakından takip etme imkanım oldu.

Yaptığınız iş bir sektörün her kesimini bir araya getiren bir etkinlik yapmak ise sektörün her parçası ile de görüşme şansınız doğal olarak oluşuyor. Biz de işimiz gereği etkinliğini düzenlediğimiz sektörün her kesimi ile görüşüyor ve bilgi alışverişinde bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz.

Sektör temsilcilerinin büyük bir çoğunluğuna nazaran avantajımız, bir sektör temsilcisinin işinde ihtiyacı olmadığını düşündüğü birçok görüşmeyi yapmak. Tabii olarak bütün bu görüşmelerin neticesinde geniş bir sektör değerlendirmesi yapabilme şansını buluyoruz.

Güvenlik sektöründe çalışmaya başladıktan belli bir süre sonra “güvenlik” sektörünün ana iki parçası olan “sistem, cihaz tedarik eden firmalar” ile “insan kaynaklı güvenlik firmaları” (fiziki güvenlik firmaları/güvenlik hizmeti firmaları/personelli güvenlik firmaları) arasındaki iletişimin bile önemli ölçüde kopuk olduğunu gördüğümde çok şaşırmıştım. Zaman geçtikçe ve her iki kesimin temsilcileri ile ayrı ayrı bir araya geldiğimde bu durumu özellikle paylaştım.

“İnsan Kaynaklı Güvenlik” firmalarındaki kişilerin önemli bir oranı, sistem ve cihazları çok iyi tanımıyorken, yine “sistem ve cihaz tedarikçi firmaları” da insan kaynaklı güvenlik firmalarındaki işleyişten haberdar değiller. Aslında her iki kesim de sektörün esas büyüklüğünün farkında olmadan, güvenlik sektörü ile sadece kendilerinin yer aldığı kesimleri tanımlamaktalar.

A&S International dergisinin Türkiye ayağı olan A&S Türkiye’yi hazırladığımız ilk günden itibaren Türkiye’de hiç hazırlanmamış bir şeyi gerçekleştirdik ve “güvenlik sektör raporu”nu hazırladık. İlk dosyayı hazırladığımızda kimse böyle bir şeyi düşünmemiş olduğundan çok havada olan bilgileri toparlamak zorunda kaldık. Ancak sonuç olarak elektronik güvenlik/sistem ve cihaz tedarik sektörü büyüklüğünün 500 milyon USD olduğu sonucu ortaya çıktı. Bugün sektörün büyüklüğü 600 milyon ile 750 milyon USD arasında değişiyor.

Elektronik güvenlik/sistem ve cihaz tedarik sektörü büyüklüğü bu kadar iken sektörün diğer ayağı olan insan kaynaklı güvenlik sektör büyüklüğün 3,5 – 4 milyon USD civarında. Yani sektörün toplam büyüklüğü 4 milyon – 5 milyon aralığında. Bu rakamlar hepimizin güvenlik denilince aklımıza ilk gelen kısmın cirosu.

Ancak güvenlik bu kadarla bitmiyor ki.. Çelik kapılar, çitler, kasalar, anahtar sistemleri…. Ve hatta ferforjeler.. Güvenliğimiz için yaptığımız her işlem aslında güvenlik sektör harcaması olarak kabul edilmeli. Bu da sektörün aslında ne kadar geniş olduğunu gösteriyor.

Bu anlattıklarımın hepsinin sonucunda, yazımın başlığında da değindiğim esas kısma gelmek istiyorum.

“GÜVENLİKTE ENTEGRASYON”

Güvenlik sektörünü geniş bir çatı olarak kabul edersek, bu çatının içinde çok fazla alt başlık olduğunu görebiliriz. Ve bu alt başlıkların önemli bir kesiminin de diğerlerinden bihaber olduklarını görebiliriz.

Bundan sonrası için, sektörün her kesimine düşen esas görev de bu iletişimi arttırmak olmalı. Çünkü yine işimiz gereği, farklı sektörlerden edindiğimiz gözlemler, sektörün tamamının bir araya gelmesiyle birlikte sektörün genel büyüme ivmesinin de aynı oranda artması. Hepimizin faydasına olan bu büyüme sadece sektörde entegrasyon ile mümkün görünüyor.

Biz, her yıl düzenlediğimiz geleneksel konferansımıza bu konuyu özellikle bir başlık olarak eklemeye çalışıyoruz. İlerleyen zamanlarda da bu amaca uygun elimizden geleni yapacağız. Ancak esas iş her zaman sektör temsilcilerine düşer. Burada da çok fazla bir şey yapmaya gerek yok, bazen düşünceye destek vermek bile yeterli olabiliyor. O düşünce zaten desteğini aldığında gitmesi gereken noktaya gidebiliyor.

Sektörün tüm yapıtaşlarının bir arada sektörü geliştirmek için çalışması ile sektörün her kesimi de beklediğinin üzerinde büyüyecektir. Bundan sonra iş hepimize düşüyor.

Feridun Bayram

Genel Müdür

Marmara Tanıtım Fuarcılık