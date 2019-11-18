Elektronik Güvenlik Sektörünün Geleceği

Yayınladığımız dergilerimize yazdığım her yazıda, paylaştığım her düşüncede en önemli kaynak malzemem seyahatlerim ve seyahatlerimdeki deneyimler oldu.

Aslında yazıya “çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir?” çözümsüz sorusunu sorarak da başlayabilirim. Ben burada bir tarafı savunan olamadım. Cevabım, birçok insanın cevabına benziyor esasında

“Her ikisinin bir arada doğru şekilde harmanlanması”

Düzenlediğimiz fuarlar ile ilgili sektörler hakkında güncel değişimleri düzenli olarak takip ediyoruz. Bunun için de sürekli okumamız gerekiyor. Ofis çalışması esnasında düzenli olarak okuyarak elde ettiğimiz bilgileri güncelleme ve geliştirme şansını, ziyaretler ve seyahatler esnasında yerinde ve pratik olarak elde edebiliyoruz.

Ekim ayı sonunda dünyanın en büyük güvenlik fuarı gerçekleşti. Fuarda firmamıza ait standımızda ISAF Fuarı’mızı tanıtmanın ve anlatmanın yanı sıra, fuarımız ile ilgilenen ve standımızı ziyaret eden kişilerin sorularına cevap verebildik. Ancak fuarın bizim için esas faydası sektörün genel durumu hakkında gözlemleme imkanını bulmamız oldu. Fuarda stand alanımızdaki görüşmelerimizin dışında, katılımcıları ziyaret ederek görüşmeler yaptık.

Ancak fuardaki bazı görüşmelerim sektörde neler olduğunu ve neler olacağını iyi anlamama yardımcı oldu. Bunların en önemlisi; ziyaret ettiğimiz fuarı düzenleyen firmanın CEO/Genel Müdür’ü ile yaptığımız görüşmeydi. İkincisi de Tayvan’da dünyanın en çok tanınan güvenlik fuarlarından olan Secutech’in ve dünyanın en büyük güvenlik dergisi olan a&S International dergisinin kurucusu ve sahibi/yöneticisi olan kişiyleydi. Her ikisi de yakın dostum olan Tayvanlı meslektaşım fuarı son iki yıldır SMA-Home konusuyla zenginleştirmişti. Çinli olan meslektaşım da 2 yıl sonra düzenlenecek olan fuarda Smart Home konusunu ekleyeceklerini dile getirdi.

Bu bilgi ve devamında konuşulan detaylar sektörün geleceğini görüp yorumlayabilmek için en değerli bilgilerdi. Ancak müsaadelerinizde, ben ilk olarak yaşadığım gururu paylaşmak istiyorum. Marmara Fuarcılık olarak ISAF Fuarı’na Smart Home konusunu eklemeyi bundan 6 yıl önce planladık ve 2011 yılı fuarında kattık. Sektörün nereye gideceğini görüp yorumlama konusundaki bu başarılı öngörü yeteneğinden dolayı yöneticisi olduğum firmamdan gurur duydum.

Çünkü bir fuar yapımcısının en önemli işi sektörün hangi noktaya gideceğini görüp fuarı önceden ona göre planlamaktır. Bizim 6 yıl önce yaptığımız öngörü ile yapılandırdığımız fuarımızın, bugün dünyanın bu teknolojilerdeki merkezi sayılabilecek en büyük üreticisi iki ülkenin fuarının, dünyanın en büyük güvenlik fuarlarının da önünde olduğunu görmek beni ayrıca memnun oldukça memnun etti.

Evet, Güvenlik sektöründe önemli bir değişim dönemi başlıyor…!

Bu değişim ürün bazlı bir değişimden öte, sistemlerin hepsinin bir arada çalışmasının ön plana çıktığı bir değişim niteliğinde olacak. Bugüne kadar gerek sözlü gerek yazlı olarak Güvenlik’te Entegrasyon ile ilgili düşüncelerimizi her fırsatta paylaştık. Şimdi artık bu olmazsa olmaz bir hale geliyor.

Dünyada Endüstri 4.0 dönemine girdiğimizin konuşulduğu artık gündemi taip eden herkesin bildiği bir durum. Ayrıca teknoloji olan neredeyse her yerde IoT (Internet of Things / Nesnelerin İnterneti-İletişimi) kelimesini görüyoruz. Böyle önemli değişimlerin yaşandığı günümüzde teknolojinin en yoğun kullanıldığı Güvenlik sektörünün bu değişimlerden uzak kalması beklenemez. Hatta güvenlik sektörü bu değişimin merkezinde olan sektör gruplarından birisi.

Yeni dönem olarak tarif edilen bu dönemde yeni yapıların, yeni tesislerin ve hatta yenilenen tüm bina ve tesislerin tamamı artık akıllı sistemler ile donatılıyor. Bizim büyük ölçekte güvenlik sektörünün içinde tarif ettiğimiz bütün ürün grupları da bu akıllı sistemlerin en önemli kısmını oluşturuyor. Binaya girişte başlayıp (varsa) asansörlere, asansörlerin çıkabileceği katları tanıtan giriş kartlarından, ofis içindeki odaların kapıların açılmasına, hangi bölüme kimin gireceğinden o bölümde geçirdiği vakite, hangi aydınlatmanın ne zaman açılacağından sıra dışı hareket izlemelere…… Bir solukta aklıma gelen sistemleri yazdım, bu sistemlerin içindeki ürün gruplarını ve detaylarını tarif etmeye bile gerek yok. Bunun üzerine eminim her birimizin birkaç madde daha eklemesi hiç zor olmasa gerek.

Her yeni dönem ve değişim kimileri için olumsuz sonuçlanırken, durumu iyi gözlemleyen kimileri için de yeni fırsat imkanı oluşturuyor. Önceki paragraflarda da belirttiğim gibi, iyi bir fuar yapımcısı, fuarlarını düzenlediği sektörleri iyi okumak ve geleceği yorumlamak zorundadır. Aksi taktirde işini iyi yapmıyordur. Biz 2011’de hayata geçirdiğimiz değişim ile bunun ilk sinyallerini sektöre vermiştik.

Artık yeni dönemin geldiğini ve bu döneme uygun şekilde geçişin yapılmasının mecburiyet olduğunu önemle dile getiriyoruz.

Feridun Bayram

Genel Müdür

Marmara Tanıtım Fuarcılık