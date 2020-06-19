Fuarlarımızda alacağımız Covid-19 tedbirleri

Değerli ISAF ve IMEX Fuarı katılımcılarımız ve ziyaretçilerimiz,

Marmara Fuarcılık olarak Covid-19 salgını sonrası yeni normale dönüş kapsamında katılımcı ve ziyaretçilerimizin sağlığı için fuar döneminde bazı düzenlemeler gerçekleştireceğiz.

Bu düzenlemeleri katılımcı ve ziyaretçilerimizin sağlığını korumak amaçlı yapıyoruz. Alacağımız önlemler ile ve hep birlikte tedbirli davranarak her dönemin en güvenli fuarı olan ISAF Fuarı’nda ve teknoloji fuarı IMEX Fuarı’nda huzur ve güvenle iş görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz.

Öncelikle bugün her noktada kullanılan önleyici, engelleyici ürünlerin tamamına yakınının ISAF ve IMEX Fuarı kapsamında olacağını ve ayrıca katılımcılarında da mevcut olduğunu hatırlatmak isteriz. Termal kameralar, giriş kontrol sistemleri, ateş ölçerler, maskeler, kıyafetler ve Covid-19’un yayılmasını engelleyici tüm diğer önlem malzemelerinin büyük bir bölümünü kapsayan ISAF ve IMEX Fuarları, katılımcılarının ürün yelpazesi nedeniyle en güvenilir fuarlardır.

Alacağımız tedbirlerin bir kısmı aşağıdaki gibidir: (Tedbirlerimiz bunlarla sınırlı kalmayacak; günün şartlarına, gelecek taleplere göre alınabilecek en üst düzey tedbirlerle şekillenecektir.)

Günün şartlarına uygun olarak alınması gerekli olan tüm tedbirleri alıp, katılımcılarımızın ve ziyaretçilerimizin sağlıklarına dikkat ederek fuarımızdan en yüksek verimi almalarını sağlayacağız. Şimdiden iyi ve verimli fuarlar dileriz.