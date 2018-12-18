2019 yılında 20.yılını kutlamaya hazırlanan Marmara Fuarcılık; sektörde geçirdiği 20 yılında 147 sektör fuarından ISAF markası ile gerçekleştirdiği 24 fuar ve konferansta kazandığı bilgi ve deneyimle 2019 yılında yine sektörün devlerini buluşturuyor!

ISAF Exclusive Fuarı ve Konferansı;

Güvenlik sektöründe gerçekleşen en seçkin etkinlik olan ISAF Exclusive, etkinlik sektöründe alışılmadık bir konseptte düzenleniyor.

13-15 Mart 2019 tarihlerinde Confex (Konferans-Fuar) konseptinde gerçekleşecek olan ISAF Exclusive;

40 seçkin ve prestijli sektör firmasının ürünlerinin sergilendiği fuar bölümüyle, sektörün önde gelen, söz sahibi isimlerinin konuşmacı olarak yer aldığı ve sektörün en güncel konularının konuşulduğu konferansı ile sektörün en özel firmalarını, isimlerini ve alıcılarını bir araya getirmeye hazırlanıyor.

ISAF Fuarı;

ISAF Security 23.Uluslararası Güvenlik Sistemleri, Hizmetleri, Ekipmanları ve RFID Fuarı

23.Uluslararası Güvenlik Sistemleri, Hizmetleri, Ekipmanları ve RFID Fuarı ISAF IT Security 8.Uluslararası Bilgi ve Ağ Güvenliği Fuarı

8.Uluslararası Bilgi ve Ağ Güvenliği Fuarı ISAF Smart Home 8.Uluslararası Akıllı Binalar ve Bina Otomasyonu Fuarı

8.Uluslararası Akıllı Binalar ve Bina Otomasyonu Fuarı ISAF Safety&Health 8.Uluslararası İş Güvenliği ve İş Sağlığı Fuarı

8.Uluslararası İş Güvenliği ve İş Sağlığı Fuarı ISAF Fire&Rescue 23.Uluslararası Yangın, Acil Durum, Arama-Kurtarma Fuarı

5 farklı başlık altında gerçekleşecek olan ISAF, tartışmasız sektörün en güçlü markası haline gelmiştir.

Güvenlik, Siber Güvenlik, Akıllı Binalar, Yangın ve İş Sağlığı Güvenliği gibi birbiriyle bağlantılı ve hatta birbirinden ayrılamaz özellikteki sektörleri tek noktada buluşturan ISAF, 2019 yılında çok daha güçlü bir içerik ve altyapı ile gerçekleştirilmeye hazırlanıyor.