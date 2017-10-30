Türkiye’nin Sektörlerindeki En Büyük Fuarları 2018 Yılına Hazırlanıyor!

Düzenlendiği her sene sektörün yoğun ilgisiyle karşılanan, marka ve ürün çeşitliliğiyle ziyaretçiler için vazgeçilmez buluşma noktası haline gelen fuar organizasyonlarıyla, yeni iş yılına mükemmel bir start vermeniz için;

Marmara Tanıtım Fuarcılık, sizleri Türkiye’nin En Büyük Sektörel Fuarlarına davet ediyor!

İşte “En” leriyle 2018 yılının fuarları:

Türkiye’nin ‘En Güvenli’ Fuarı ISAF Security Fuarı (22. Uluslararası Güvenlik ve RFID Fuarı)

Fuar Tanımı: Güvenlik ile ilgili her türlü ürünün, hizmetin, çözüm ve uygulamanın sergilendiği, dünyanın en önemli güvenlik firma ve markalarının tamamının yer aldığı, sektöründe sadece Türkiye’nin değil bölgenin en büyük güvenlik fuarı. Fuar hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız



Kimler Katılıyor: Dünyanın birçok ülkesinden en önemli güvenlik firmaları, dünya çapındaki en büyük markaların temsilcileri, Türkiye’nin en büyük güvenlik firmaları, Distribütörler, en büyük üretici firmalar, RFID ve Kart firmaları vb. 2016 katılımcı listesini görmek için tıklayınız



Ziyaret Gün ve Saatleri / Fuar Alanı Ulaşım: 11-14 Ekim 2018 – 10:00/18:00 – İstanbul Fuar Merkezi (İFM)- 9.10.11. Hol Atatürk Havalimanı Kavşağı Ulaşım ile ilgili detay bilgi için tıklayınız

Bilginin ve Datanın ‘En değerli ve En güvenli’ Olduğu Fuar ISAF IT Security Fuarı (7. Uluslararası Bilgi ve Ağ Güvenliği Fuarı)

Fuar Tanımı: Günümüzün en önemli konuları olan bilgi ve data güvenliğini ilgilendiren, siber saldırılara ve bilgi hırsızlığına karşı ürünlerin ve çözümlerin yer aldığı bu coğrafyanın tek fuarı. Fuar hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız



Kimler Katılıyor: Bilgi ve data güvenliğine yönelik her türlü güvenlik ürünü ve çözümü sağlayan, sistem, uygulama, yazılım ve tüm diğer ürünlerin üreticileri vb. 2016 katılımcı listesini görmek için tıklayınız



Ziyaret Gün ve Saatleri / Fuar Alanı Ulaşım: 11-14 Ekim 2018 – 10:00/18:00 — İstanbul Fuar Merkezi (İFM)- 9.10.11. Hol Atatürk Havalimanı Kavşağı Ulaşım ile ilgili detay bilgi için tıklayınız

En Akıllı Binalar’ Bu Fuarda! ISAF Smart Home Fuarı ( 7. Uluslararası Akıllı Binalar ve Bina Otomasyonu Fuarı)

Fuar Tanımı: Yapı elektroniği ve bina otomasyon sistemlerinin tamamının yer alacağı, hayatı kolaylaştıran akıllı sistemlerin ve bina otomasyon sistemlerinin ve her türlü yazılımın sergilendiği, bu alanda önemli markaların yer aldığı sektörün tek fuarı. Fuar hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız



Kimler Katılıyor: Bina Otomasyon Firmaları, Akıllı Bina Çözüm firmaları, Yazılım firmaları vb. 2016 katılımcı listesini görmek için tıklayınız

Ziyaret Gün ve Saatleri / Fuar Alanı Ulaşım: 11-14 Ekim 2018 – 10:00/18:00 — İstanbul Fuar Merkezi (İFM)- 9.10.11. Hol Atatürk Havalimanı Kavşağı Ulaşım ile ilgili detay bilgi için tıklayınız

Yangın, Afet ve Acil Durumlara karşı ‘En Emniyetli’ Fuar Fire&Rescue Fuarı (22. Uluslararası Yangın, Acil Durum, Arama-Kurtarma Fuarı)

Fuar Tanımı: Yangın ile ilgili elektronik sistemlerin tamamının yanı sıra, söndürücü ve engelleyici sistemleri de bulabileceğiniz Türkiye’nin en büyük yangın, acil durum, arama-kurtarma ve afet fuarı. Fuar hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız



Kimler Katılıyor: Her türlü Yangın Söndürücü Ürün ve Araç Üreticileri, Acil Durum ve Arama-Kurtarma sektör firmaları, İtfaiyeler, AFAD, Eğitim ve Danışmanlık Kurumları vb. 2017 katılımcı listesini görmek için tıklayınız



Ziyaret Gün ve Saatleri / Fuar Alanı Ulaşım: 11-14 Ekim 2018 – 10:00/18:00 – İstanbul Fuar Merkezi (İFM)- 9. Hol Atatürk Havalimanı Kavşağı

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İnsan Sağlığı ve Hayatının ‘En Değerli’ Olduğu Fuar Safety&Health Fuarı ( 7. Uluslararası İş Güvenliği ve İş Sağlığı Fuarı)

Fuar Tanımı: İş Sağlığı ve Güvenliği alanında faaliyet gösteren sektör firmaları, işveren, yönetici ve çalışanları, akademisyenleri ve öğrencileri ve diğer tüm paydaşları bir araya getiren organizasyon. Fuar hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız

Kimler Katılıyor: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş sağlığı ve güvenliği firmaları, Kişisel Koruyucu Donanım Firmaları, Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri, Danışmanlık Firmaları, Eğitim ve Danışmanlık Kurumları vb. 2016katılımcı listesini görmek için tıklayınız

Ziyaret Gün ve Saatleri / Fuar Alanı Ulaşım: 11-14 Ekim 2018 – 10:00/18:00 – İstanbul Fuar Merkezi (İFM)- 10. Hol Atatürk Havalimanı Kavşağı Ulaşım ile ilgili detay bilgi için tıklayınız