Türkiye’nin ‘En Güvenli’ Fuarı

ISAF Security Fuarı (22. Uluslararası Güvenlik ve RFID Fuarı)

Fuar Tanımı: Güvenlik ile ilgili her türlü ürünün, hizmetin, çözüm ve uygulamanın sergilendiği, dünyanın en önemli güvenlik firma ve markalarının tamamının yer aldığı, sektöründe sadece Türkiye’nin değil bölgenin en büyük güvenlik fuarı.

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Kimler Katılıyor: Dünyanın birçok ülkesinden en önemli güvenlik firmaları, dünya çapındaki en büyük markaların temsilcileri, Türkiye’nin en büyük güvenlik firmaları, Distribütörler, en büyük üretici firmalar, RFID ve Kart firmaları vb.

2016 katılımcı listesini görmek için tıklayınız

Ziyaret Gün ve Saatleri / Fuar Alanı Ulaşım: 11-14 Ekim 2018 – 10:00/18:00 – İstanbul Fuar Merkezi (İFM)- 9.10.11. Hol Atatürk Havalimanı Kavşağı

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