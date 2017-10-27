En Akıllı Binalar’ Bu Fuarda!

ISAF Smart Home Fuarı ( 7. Uluslararası Akıllı Binalar ve Bina Otomasyonu Fuarı)

Fuar Tanımı: Yapı elektroniği ve bina otomasyon sistemlerinin tamamının yer alacağı, hayatı kolaylaştıran akıllı sistemlerin ve bina otomasyon sistemlerinin ve her türlü yazılımın sergilendiği, bu alanda önemli markaların yer aldığı sektörün tek fuarı.

Fuar hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız

Kimler Katılıyor: Bina Otomasyon Firmaları, Akıllı Bina Çözüm firmaları, Yazılım firmaları vb.

2016 katılımcı listesini görmek için tıklayınız

Ziyaret Gün ve Saatleri / Fuar Alanı Ulaşım: 11-14 Ekim 2018 – 10:00/18:00 — İstanbul Fuar Merkezi (İFM)- 9.10.11. Hol Atatürk Havalimanı Kavşağı

Ulaşım ile ilgili detay bilgi için tıklayınız