Bilginin ve Datanın ‘En değerli ve En güvenli’ Olduğu Fuar

ISAF IT Security Fuarı (7. Uluslararası Bilgi ve Ağ Güvenliği Fuarı)

Fuar Tanımı: Günümüzün en önemli konuları olan bilgi ve data güvenliğini ilgilendiren, siber saldırılara ve bilgi hırsızlığına karşı ürünlerin ve çözümlerin yer aldığı bu coğrafyanın tek fuarı.

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Kimler Katılıyor: Bilgi ve data güvenliğine yönelik her türlü güvenlik ürünü ve çözümü sağlayan, sistem, uygulama, yazılım ve tüm diğer ürünlerin üreticileri vb.

2016 katılımcı listesini görmek için tıklayınız

Ziyaret Gün ve Saatleri / Fuar Alanı Ulaşım: 11-14 Ekim 2018 – 10:00/18:00 — İstanbul Fuar Merkezi (İFM)- 9.10.11. Hol Atatürk Havalimanı Kavşağı

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